Drahtesel, Drill und Trommelkunst am Basel Tattoo 2025

Keystone-SDA

Die Patrouille Suisse hat am Freitagabend mit einem Überflug das Basel Tattoo eröffnet. Blasmusik auf Velos, die neue Show des Top Secret Drum Corps und Nervenkitzel mit dem Drill-Team sorgten an der Premiere für Stimmung.

(Keystone-SDA) Vor vollen Zuschauerreihen gaben die rund 1000 Mitwirkenden Militärmusik, schottische Klassiker, aber auch Popsongs zum Besten. Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern, darunter Jordanien, Katar, USA, Grossbritannien und die Schweiz, füllten die Arena in der Kaserne Basel.

Pferde sind diesmal keine dabei, dafür aber Drahtesel. Herzhaften Applaus erntete die niederländische Crescendo Bicycle Showband. Ein- oder freihändig kurvten die Männer und Frauen mit ihren Velos in Formation durch die Arena und spielten gleichzeitig auf ihren Instrumenten.

Swingnummern von Glenn Miller gab es mit der United States Air Force Band, während es bei ihren Kollegen vom Drill-Team still wurde. Dabei schaute das Publikum gebannt auf die buchstäblich messerscharfe Choreografie mit den Bajonetten.

Rückkehr der jungen Trommeltalente

Die Lokalmatadoren von Top Secret sind nach drei Jahren mit einem neu ausgetüftelten Programm zurück in der Kaserne. Nebst dem Zuwerfen und Jonglieren der Schlägel bauten die jungen Basler einen simulierten Fechtkampf an der Trommel in ihre Show ein.

Auch Highland-Tänzerinnen mit Feenflügeln, Popsongs in präziser Formation des Schweizer Armeespiels oder das Volkslied «Vogellisi», diesmal gespielt von einer katarischen Polizeimusik, gehörten zum Programm. Nicht fehlen durfte auch diesmal der imposante Aufmarsch der 200 Dudelsackspieler in der Arena sowie der «Lone Piper» mit «Amazing Grace» auf dem Kasernenturm. Präzision und Pathos unter freiem Himmel gibt es noch rund eine Woche lang. Das Basel Tattoo dauert bis am 19. Juli.