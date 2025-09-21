Drake auf der Wiesn: «Too hot to Hendl»

The Swiss voice in the world since 1935
Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Rap-Superstar Drake ist auf dem Münchner Oktoberfest aufgetaucht. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährige Fotos und ein Video aus dem Festzelt - und zeigte sich dabei in einem ungewöhnlichen Outfit, das wohl an traditionelle bayerische Lederhosen erinnern sollte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Latzhose hatte der Kanadier versehen mit einem sogenannten Glupperl, einer kleinen Wäscheklammer mit seinem Namen, ausserdem trug er ein kleines Herz, auf dem stand «Too hot to Hendl».

Das Wortspiel erinnert an die englische Redewendung «Too hot to handle», die auf Deutsch so viel bedeutet wie «ein zu heisses Eisen». Es gibt auch eine aus den USA stammende Realityshow mit diesem Titel, in der es um sexuelle Enthaltsamkeit geht.

Drake scheint derzeit auf deutscher Kultur-Tour sozusagen: Vergangene Woche wurde er in Berlin im legendären Club «Berghain» gesichtet.

Das 190. Oktoberfest wurde am Samstag bei rekordverdächtigen Temperaturen eröffnet. Neben Drake waren auch noch andere Stars zur Eröffnung gekommen, darunter Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz.

