Drei Auffahrunfälle auf der Autobahn bei Luzern

Keystone-SDA

Auf der Autobahn im Raum Luzern haben sich am späten Mittwochnachmittag drei Auffahrunfälle ereignet. Die Insassen der sieben beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Donnerstag fuhr um 16.30 Uhr nach dem Schlundtunnel der A2 in Kriens ein Auto in ein anderes auf. Weil Flüssigkeiten ausflossen, wurde der Feierabendverkehr stark gestört.

Keine zwei Stunden später fuhr auf der A14 in Inwil bei der Ausfahrt St. Katharina ein Lieferwagen in ein Auto auf. Kurz darauf fuhr dort ein Personenwagen in einen weiteren Lieferwagen und schob diesen in ein drittes Auto. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 40’000 Franken.