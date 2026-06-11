The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Drei Auffahrunfälle auf der Autobahn bei Luzern

Keystone-SDA

Auf der Autobahn im Raum Luzern haben sich am späten Mittwochnachmittag drei Auffahrunfälle ereignet. Die Insassen der sieben beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Donnerstag fuhr um 16.30 Uhr nach dem Schlundtunnel der A2 in Kriens ein Auto in ein anderes auf. Weil Flüssigkeiten ausflossen, wurde der Feierabendverkehr stark gestört.

Keine zwei Stunden später fuhr auf der A14 in Inwil bei der Ausfahrt St. Katharina ein Lieferwagen in ein Auto auf. Kurz darauf fuhr dort ein Personenwagen in einen weiteren Lieferwagen und schob diesen in ein drittes Auto. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 40’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft