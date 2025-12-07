The Swiss voice in the world since 1935
Drei Autos brennen in Kappel SO vollständig aus

Keystone-SDA

Im solothurnischen Kappel sind am Samstagabend drei Autos in einem Unterstand in Flammen aufgegangen. Sie brannten vollständig aus, auch am Unterstand entstand hoher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar.

(Keystone-SDA) Als die Feuerwehr am Brandort an der Dorfstrasse eingetroffen sei, hätten die Autos bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Solothurner Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

