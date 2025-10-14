Drei Autos kollidieren auf A13 bei Domat/Ems

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Automobilist hat am Montag auf der A13 bei Domat-Ems GR die Kontrolle über sein Auto verloren, krachte in die Mittelleitplanke und schlitterte zwei Mal quer über alle Fahrspuren. Das Auto kam total beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand. Dort kam es zur Kollision mit zwei weiteren Autos.

(Keystone-SDA) «Zwei nachfolgende Automobilisten wurden durch das auf der Überholspur stehende Fahrzeug überrascht», teilte die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mit. Ein Auto kollidierte mit dem Unfallfahrzeug. Ein weiterer Wagen versuchte auszuweichen, touchierte ebenfalls das Unfallfahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke. Alle involvierten Personen wurden zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.