Drei Bauämter in der Region Sursee prüfen engere Zusammenarbeit

Keystone-SDA

Die Stadt Sursee sowie die Gemeinden Oberkirch und Mauensee wollen prüfen, wie ihre Bauämter Synergien besser nutzen können. Eine engere Zusammenarbeit soll insbesondere in den Bereichen Bauberatung, Baubewilligung und Planung stattfinden.

(Keystone-SDA) Der Grund für die Prüfung der Zusammenarbeit sind Fachkräftemangel und die enger werdende Verzahnung der Siedlungsräume, teilten die Gemeinden am Mittwoch in einem gemeinsamen Communiqué mit.

Durch grössere Teams könnten «Ressourcen besser geplant, Spezialwissen gezielter eingesetzt und Erfahrungen ausgetauscht werden», hiess es.

Auch gemeinsame Themen wie die Optimierung des Verkehrssystems, das Agglomerationsprogramm und die Annäherung der Ortsplanungen sprächen für eine Kooperation.

Die Analyse soll laut Mitteilung in den kommenden Monaten erfolgen. Anschliessend entscheiden die politischen Gremien voraussichtlich im Sommer 2026 über das weitere Vorgehen.