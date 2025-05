Drei bedrohte Schildkrötenarten leben neu im Zoo Zürich

Keystone-SDA

Drei Schildkrötenarten haben neu im Zoo Zürich ein Zuhause gefunden. Alle drei sind bedroht - zwei davon sogar vom Aussterben.

(Keystone-SDA) Besonders schlecht stehe es dabei um die Annam Bachschildkröte, teilte der Zoo am Mittwoch mit. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in Vietnam sei sie vielerorts bereits ausgestorben. Im Zoo Zürich leben nun drei Tiere dieser Art, die zu den 25 seltensten und gefährdetsten Schildkrötenarten der Welt zählt.

In der freien Natur leben davon noch maximal 100 Tiere. Das seien so wenige, dass die Tiere teilweise keine Partner zur Fortpflanzung mehr fänden. Inzwischen wurden in der Natur deshalb auch Hybride gesichtet – das Ergebnis von Paarungen mit verwandten Arten.

Ebenfalls vom Aussterben bedroht ist die Strahlenschildkröte, von der nun fünf Tiere im Zoo Zürich leben – zwei Männchen, zwei Weibchen und ein Jungtier. Diese Art galt als Symboltier des südlichen Madagaskars.

Doch diese Art, die nur auf der afrikanischen Insel vorkommt, sei inzwischen sehr selten. Schätzungen gehen davon aus, dass diese Schildkröte innerhalb 45 Jahren verschwunden sein könnte. Zum Verhängnis wurde ihr ihr einzigartiges Panzermuster: Es zeigt strahlenförmige Linien, die sich sternförmig von der Mitte aus ausbreiten.

15 junge Strahlen-Dreikielschildkröten

Schliesslich leben neu auch 15 junge Strahlen-Dreikielschildkröte im Zoo. Insbesondere auf dem asiatischen Markt sei diese Schildkröte seit den 2000er-Jahren zum beliebten Haustier geworden, das illegale Sammeln der Art zähle zu den grössten Bedrohungen. Innerhalb weniger Jahre musste ihr Bedrohungszustand daher von nicht gefährdet zu stark gefährdet heraufgestuft werden.

Die Aufnahme der drei gefährdeten Schildkrötenarten sei ein weiterer Schritt hin zum «Zoo der Zukunft», heisst es in der Mitteilung weiter. Bereits in naher Zukunft würden nur noch gefährdete Arten oder Arten, für die ein berechtigtes Forschungsinteresse bestehe, im Zoo Zürich leben.

Schon heute gelte rund die Hälfte der Wirbeltierarten im Zoo als gefährdet. Bei den Reptilien, zu denen auch die Schildkröten zählen, sind es zwei Drittel.