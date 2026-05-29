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Drei Brände im Basler Gundeli: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Keystone-SDA

Im Basler Gundeldingerquartier sind am Donnerstagabend gleich drei Brände ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte. Sie schliesst Brandstiftung nicht aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Kurz vor 21.00 Uhr habe ein mobiles WC-Häuschen bei der Münchensteinerbrücke Feuer gefangen, heisst es. Gegen 21.40 Uhr habe die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Basel-Stadt zudem eine Meldung über ein brennendes E-Bike an der Güterstrasse erhalten. Diesen Brand hätten unbeteiligte Drittpersonen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute gelöscht.

Rund zehn Minuten später sei eine weitere Meldung über zwei brennende E-Bikes in der Meret Oppenheim-Strasse eingegangen. Durch diesen Brand wurden laut Mitteilung insgesamt vier E-Bikes beschädigt.

Die Behörden ermitteln die genaue Brandursache und schliessen Brandstiftung nicht aus. Es werden Zeugen gesucht.

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