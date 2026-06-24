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Drei Festnahmen nach Einbruchversuch in Waffengeschäft in Höri

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Mittwoch drei Männer verhaftet. Diese versuchten, in ein Waffengeschäft in Höri einzubrechen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 3 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in ein Waffengeschäft eingebrochen werde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte lokalisierten auf einem Vordach drei Männer, die fliehen wollten. Die Polizei nahm sie fest.

Bei den Verhafteten handelt es sich laut Polizei mutmasslich um drei Franzosen im Alter von 19 und 21 Jahren.

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