Drei Gipfel in 24 Stunden: Kate unterstützt Krebspatienten

Keystone-SDA

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Die britische Prinzessin Kate hat bei einer Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Grossbritanniens bestiegen. "Ich habe mich der "National Three Peaks Challenge" gestellt - nicht nur als körperliche Herausforderung, sondern auch als Gelegenheit, das Leben jenseits der Diagnose zu erkunden und etwas zurückzugeben", schrieb die 44-Jährige auf Instagram und teilte dazu ein Foto von sich in Wanderkleidung, strahlend übers ganze Gesicht. Wann genau die Wanderung stattgefunden habe, teilte sie nicht.

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(Keystone-SDA) Mit der Aktion unterstützt die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (44) die Royal Marsden Cancer Charity, eine Organisation, die Geld für Krebspatientinnen und Krebspatienten sammelt. Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschliessend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt.

Kates persönliche Botschaft

«Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt, und beeinflusst jeden Aspekt des Lebens», schrieb Kate in ihrem Beitrag. Die Herausforderungen würden sich auf alle Bereiche auswirken und «Familien, Freundschaften, die Arbeit und die stillen Momente, die wir allein mit unseren Gedanken verbringen» betreffen. «Ich weiss das aus eigener Erfahrung, und ich weiss, dass der Weg durch die Behandlung und darüber hinaus mehr erfordert als nur Medikamente.»

In einem weiteren Beitrag zur Aktion richtete sich Kate direkt mit einem Video und einer Botschaft an Betroffene: «Bitte seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht allein sind.»

Wer sich der «National Three Peaks Challenge» stellt, erklimmt laut der Royal Marsden Cancer Charity innerhalb von 24 Stunden den Berg Ben Nevis in Schottland, den Scafell Pike in England und den Snowdon in Wales. Dabei legt man rund 40 Kilometer zurück und überwindet mehr als 3.000 Höhenmeter.