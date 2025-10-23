Drei Häftlinge nach Drohungen gegen Sarkozy in Gewahrsam

Drei Insassen des Gefängnisses La Santé befinden sich Medienberichten zufolge wegen mutmasslicher Drohungen gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy nach seinem Haftantritt in Polizeigewahrsam. Ein Video in sozialen Netzwerken zeige Beleidigungen und Drohungen gegen Sarkozy bei seiner Ankunft in dem Pariser Gefängnis, berichteten mehrere französische Sender unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Das Video soll demnach von einem Häftling der Einrichtung gedreht worden sein.

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft leitete den Berichten nach eine Untersuchung wegen Todesdrohungen ein. Ausserdem habe es eine Durchsuchung gegeben, bei der zwei Telefone beschlagnahmt worden seien.

Der ehemalige Staatschef Frankreichs hatte am Dienstag nach einer Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis in der Libyen-Affäre die Haft angetreten. Der 70-Jährige kommt nach Angaben seines Anwalts in der Haftanstalt in einem isolierten und besonders geschützten Bereich unter. Eine Vorzugsbehandlung erwarte ihn nicht. Laut Sarkozys Anwalt ist eine Freilassung unter Auflagen beantragt.