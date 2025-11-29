Drei junge Männer bei Unfall auf der A51 verletzt

Keystone-SDA

Drei junge Männer sind in der Nacht auf Samstag auf der A51 bei Bülach verunfallt und dabei mittel bis schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor mutmasslich vor der Ausfahrt Bülach-West die Kontrolle über das Auto, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug streifte laut Polizei zunächst eine Leitplanke, prallte gegen einen Richtungstrenner und fuhr eine Böschung hinauf, bevor es über eine Stützmauer zurück auf die Autobahn stürzte und über die Fahrbahn schleuderte. Es sei danach in die Mittelleitplanke geprallt und schliesslich auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Die Feuerwehr habe die Insassen aus dem Wrack bergen müssen. Die Rettungsdienste hätten die 18- bis 19-jährigen Männer in umliegende Spitäler gebracht.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland nahmen Ermittlungen auf, die klären sollen, wie es zu dem Unfall kam und wer tatsächlich am Steuer sass. An der Unfallstelle sicherten Spezialisten Spuren. Zudem habe die Polizei drei 19-jährige Männer verhaftet, die in einem zweiten mutmasslich beteiligten Auto unterwegs gewesen sein sollen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA konnte die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

Durch den Unfall entstanden nach Polizeiangaben über hundert Meter Infrastruktur-Schäden, zudem wurde die Fahrbahn stark verschmutzt. Die Autobahn musste deshalb im Bereich Bülach-West für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können.