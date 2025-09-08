Drei junge mutmassliche Brandstifter im Kanton Solothurn ermittelt

Keystone-SDA

Drei Jugendliche sollen Ende Mai den Brand in einer Lagerhalle in Luterbach SO gelegt haben. Das ermittelten die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn.

(Keystone-SDA) Die drei Personen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren seien bei der Jugendanwaltschaft angezeigt worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Montag mit.

Der Brand der Lagerhalle an der Aarestrasse war am Samstagmorgen, 31. Mai, kurz vor 08.30 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Holzanbau der Lagerhalle bereits in Vollbrand und das Feuer breitete sich auf die Lagerhalle aus. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.