The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Drei junge mutmassliche Brandstifter im Kanton Solothurn ermittelt

Keystone-SDA

Drei Jugendliche sollen Ende Mai den Brand in einer Lagerhalle in Luterbach SO gelegt haben. Das ermittelten die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die drei Personen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren seien bei der Jugendanwaltschaft angezeigt worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Montag mit.

Der Brand der Lagerhalle an der Aarestrasse war am Samstagmorgen, 31. Mai, kurz vor 08.30 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Holzanbau der Lagerhalle bereits in Vollbrand und das Feuer breitete sich auf die Lagerhalle aus. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft