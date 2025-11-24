Drei Jungwölfe sind im Kanton Schwyz wie geplant getötet worden

Im Kanton Schwyz ist das Chöpfenberg-Wolfsrudel, wie von den Behörden geplant, verkleinert worden. Die zum Abschuss freigegebenen drei jungen Wölfe wurden innerhalb der Frist erlegt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Juli waren fünf Welpen am Chöpfenberg im Wägital in eine Fotofalle getappt. Das Rudel ist der einzige im Kanton Schwyz nachgewiesene Wolfsverband. Das Bundesamt für Umwelt genehmigte am 25. September ein Gesuch des Kantons Schwyz, zwei Drittel der Welpen zu töten, und gab ihm dafür bis am 31. Januar 2026 Zeit.

Die drei zur Entnahme freigegebenen Jungwölfe seien erlegt, teilte die Staatskanzlei Schwyz am Montag mit. Damit sei die Regulierung, zu der Wildhüter und speziell ausgebildete Jägerinnen und Jäger zugelassen seien, abgeschlossen.

Mit der Tötung eines Teils des Nachwuchses soll die Gefahr, dass Wölfe Nutztiere reissen, verkleinert werden. Durch die gezielte Reduktion eines Teils des Nachwuchses solle zudem die natürliche Scheu des Wolfes gegenüber dem Menschen erhalten bleiben, teilte die Staatskanzlei mit.