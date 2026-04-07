The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Drei Lawinen gingen während Strassensperrung in Uri nieder

Keystone-SDA

Die Sperrung der Gotthardstrasse zwischen Amsteg und Wassen an den Nachmittagen von Ostersamstag bis Dienstag ist nach Angaben der Urner Baudirektion gerechtfertigt gewesen. Die Wilerplangge-Lawine sei drei Mal niedergegangen, teilte sie am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lawine habe sich zum ersten Mal am Samstag um 17.15 Uhr gelöst, hiess es in der Mitteilung der Baudirektion. Danach sei sie noch zwei Mal niedergegangen. Schäden an der Infrastruktur habe es keine gegeben.

Ab Dienstagabend ist die Kantonsstrasse im Urner Reusstal wieder normal befahrbar. Obwohl es in der Wilerplangge noch immer Schnee habe, sei dies mit einem vertretbaren Restrisiko möglich, erklärte die Baudirektion.

Baudirektor Hermann Epp (Mitte) erklärte in der Mitteilung: «Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass wir in einem Kanton zu Hause sind, in welchem uns die Natur die Grenzen unserer Möglichkeiten aufzeigt.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft