Drei Männer bei Auseinandersetzung in Basel an Weihnachten verletzt

Keystone-SDA

Beim Centralbahnplatz in Basel sind am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung drei Personen verletzt worden. Zwei mussten in Spitalpflege gebracht werden. Die Täterschaft ist flüchtig.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt sei bis anhin erfolglos verlaufen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war es zwischen mehreren Personen im Bahnhof SBB zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen, die sich zum Centralbahnplatz verlagert habe und in eine tätliche umgeschlagen sei.

Während dieser Auseinandersetzung verletzte einer der Beteiligten einen 20- und einen 18-jährigen Mann mit einer Stichwaffe. Ein 19-Jähriger, der später selbständig den Notfall aufsuchte, erlitt Verletzungen durch Körpergewalt.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

