Drei Männer bei Streit am Albanifest in Winterthur verletzt

Keystone-SDA

Am Albanifest in Winterthur sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Männer in einen Streit geraten. Drei von ihnen wurden dabei verletzt und mussten in einem Spital behandelt werden.

(Keystone-SDA) Zur Auseinandersetzung kam es gegen 02.00 Uhr vor einem Festzelt an der Stadthausstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Dabei wurden bislang unbekannte, gefährliche Gegenstände verwendet.

Ein 24-jähriger Italiener erlitt laut Mitteilung eine Schnittwunde an der linken Wange, ein 23-jähriger Deutscher wurde am linken Arm verletzt und ein 69-jähriger Nordmazedonier erlitt eine Platzwunde an der Lippe.

Die Einsatzkräfte haben daraufhin zwei Tatverdächtige festgenommen, wie es weiter hiess. Es handelt sich dabei um einen 23-jährigen und einen 19-jährigen Afghanen. Der genaue Tathergang und das Motiv sind Gegenstand von Ermittlungen.