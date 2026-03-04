Drei Männer in Ebikon LU nach nächtlicher Fahndung festgenommen

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Dienstag drei mutmassliche Einschleichdiebe festgenommen. Polizeihund Aros führte die Einsatzkräfte zu den Tatverdächtigen.

(Keystone-SDA) Bei der Polizei sei kurz nach 03.30 Uhr die Meldung eingegangen, dass drei Männer in einem Quartier in Ebikon versuchten, parkierte Fahrzeuge zu öffnen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Diensthund Aros habe daraufhin Fährte aufgenommen und die Einsatzkräfte zu den drei Tatverdächtigen geführt, hiess es weiter. Festgenommen wurden zwei Algerier im Alter von 24 und 25 Jahren sowie ein 17-jähriger Marokkaner.

Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Luzern und die Jugendanwaltschaft Luzern.