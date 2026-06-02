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Drei Männer nach Einbrüchen im Mendrisiotto TI festgenommen

Keystone-SDA

Drei Männer sind nach mehreren Wohnungseinbrüchen im Mendrisiotto TI festgenommen worden. Bei den Männern handelt es sich um zwei chilenische und einen kubanischen Staatsbürger.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer spezifischen Operation des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im Gebiet von Chiasso, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft, die Tessiner Kantonspolizei und das BAZG am Dienstag mitteilten. Die Männer befanden sich in einem Fahrzeug mit italienischen Kennzeichen, als sie angehalten wurden.

Den Ermittlungen der Tessiner Kantonspolizei sei eine umfassende Untersuchung vorausgegangen, die nach mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbrüchen in den letzten Wochen eingeleitet worden war. Im Fahrzeug der Verdächtigen stellten die Beamten Einbruchswerkzeuge und Diebesgut sicher.

Dank gleichzeitiger vertiefender Ermittlungen konnte ein Teil des bei den letzten Diebstählen entwendeten Diebesguts wiedererlangt werden, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Die Haupttatbestände seien Einbruchdiebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Männer befänden sich in Untersuchungshaft.

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