Drei Männer zünden in Samstagern zwei Autos an

Keystone-SDA

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Auf einem Restaurantparkplatz in Samstagern haben am Donnerstag drei 22-jährige Männer zwei Autos angezündet. Sie verursachten einen Sachschaden von 200'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Eine Anwohnerin meldete gegen 22.30 Uhr der Kantonspolizei Zürich, dass auf einem Parkplatz ein Fahrzeug in Flammen stehe, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Als die Polizei eintraf, brannten bereits zwei Autos und eine Hecke. Zeugen hätten beobachtet, dass die Autos absichtlich angezündet wurden und mehrere Personen an der Brandstiftung beteiligt waren.

Die Brandstifter kamen allerdings nicht weit. Zusammen mit einem Diensthund der Kantonspolizei Schwyz verhaftete die Polizei einen 22-jährigen Schweizer nach kurzer Flucht in Wollerau SZ. Noch in der Nacht konnten zwei weitere mutmassliche Täter, ein 22-jähriger Somalier und ein gleichaltriger Kosovare in Rapperswil SG, an ihren Wohnorten festgenommen werden. Sie hatten leichte Brandverletzungen an Händen beziehungsweise im Gesicht.

Der genaue Ablauf und das Motiv der Tat sind noch nicht geklärt. Die drei Tatverdächtigen müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.