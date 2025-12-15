Drei mutmassliche Einbrecher in Winznau SO festgenommen

Keystone-SDA

Die Solothurner Kantonspolizei hat nach einem vollendeten sowie zwei versuchten Einbrüchen in Winznau SO und Trimbach SO in der Nacht auf Sonntag drei mutmassliche Täter festgenommen.

(Keystone-SDA) Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Franzosen im Alter von 18 und 22 Jahren sowie um einen Marokkaner im Alter von 15 Jahren, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Jugendanwaltschaft eröffneten Strafverfahren.

Der Polizei war am Samstag um 23.45 Uhr der Einbruch in einen Garagenbetrieb in Trimbach gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei sei die Täterschaft nicht mehr vor Ort gewesen. Daher sei die Fahndung aufgenommen worden, berichtete die Polizei weiter.

In dieser Zeit seien Meldungen über zwei Einbruchsversuche in Geschäftsgebäude in Winznau eingegangen. Patrouillen der Polizei hätten in der Folge die drei tatverdächtige Männer angehalten.