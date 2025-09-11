The Swiss voice in the world since 1935
Drei offizielle Wahlvorschläge für Ersatzwahl im Baselbiet

Keystone-SDA

Für die Ersatzwahl am 26. Oktober für die Nachfolge der Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) gibt es neu nur noch drei offizielle Kandidaturen. Die Landeskanzlei hat die für die Wahlvorschläge nötigen Unterschriften geprüft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Unter den Wahlvorschlägen vom 25. August befand sich mit Marco Albani von der «Eidgenössischen Volksaktion» (EVA) auch eine vierte Kandidatur. Dieser hat seinen Wahlvorschlag aber nicht bereinigen können, wie aus einer Mitteilung der Landeskanzlei vom Donnerstag hervorgeht. Somit sind es neu nur noch drei Kandidaturen.

Die Ersatzwahl für Gschwind, die per Ende Jahr zurücktreten wird, findet am 26. Oktober statt. Eine allfälliger zweiter Wahlgang ist für den 30. November angesetzt. Sabine Bucher (GLP), Markus Eigenmann (FDP) und Caroline Mall (SVP) kandidieren offiziell.

