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Drei Personen bei Brand in Möhlin AG verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Möhlin AG sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Sie werden wegen Rauchgasvergiftungen betreut, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach im vierten Stock eines Gebäudes an der Schulstrasse aus. Mindestens vier Wohnungen seien davon betroffen, so die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagnachmittag noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.

Wegen der starken Rauchentwicklung riefen die Behörden die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen. Lüftungen und Klimaanlagen sollten ebenfalls abgestellt werden.

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