Drei Personen bei Brand in Steckborn TG verletzt

Keystone-SDA

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Steckborn TG sind in der Nacht auf Dienstag drei Personen verletzt worden - eine davon mittelschwer. Der Rettungsdienst fuhr sie alle ins Spital.

(Keystone-SDA) Drei Männer erlitten Verletzungen: Ein 50- und ein 43-Jähriger leichte und ein 62-Jähriger mittelschwere. Das Feuer sei mitten in der Nacht im Treppenhaus ausgebrochen, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Dienstagmorgen. Gegen 3 Uhr ging die Meldung zum Brand bei der Notrufzentrale ein.

Die ausgerückten Feuerwehren brachten das Feuer unter Kontrolle und lüfteten zwei angrenzende Gebäude. Während den Arbeiten musste die Seestrasse mehrere Stunden gesperrt werden. Was genau zum Ausbruch des Feuers geführt hat, wird nun untersucht. Den Sachschaden schätzten die Behörden auf einige hunderttausend Franken.