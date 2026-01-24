The Swiss voice in the world since 1935
Drei Personen müssen wegen eines Brandes in Olten SO ins Spital

Keystone-SDA

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Olten SO sind in der Nacht auf Samstag drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Das Haus ist vorläufig nicht mehr bewohnbar, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach Mitternacht rückten die Einsatzkräfte wegen einer starken Rauchentwicklung zum Mehrfamilienhaus aus. Mehrere Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen stehe als Brandursache ein unvorsichtiger Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund, schrieb die Polizei.

