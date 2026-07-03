Drei Personen nach Schlägereien in Aarau hospitalisiert

Keystone-SDA

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Drei Personen sind nach Schlägereien am Vorabend des Maienzugs in Aarau ins Spital gebracht worden. Laut der Aargauer Kantonspolizei waren ihre Verletzungen nicht schwerwiegend.

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(Keystone-SDA) Insgesamt kontrollierte die Polizei 140 Personen und sprach 30 Wegweisungen aus, wie sie am Freitag mitteilte. Besonders nach Mitternacht hätten sich alkoholbedingte Auseinandersetzungen gehäuft. Nach 2 Uhr habe sich die Innenstadt aber geleert.

In ihrer Mitteilung schreibt die Polizei dennoch von einem friedlichen Verlauf des Festes. Tausende Menschen seien bei bestem Sommerwetter in die Stadt geströmt, um den traditionellen Vorabend des Aarauer Maienzugs zu feiern. Auf den belebten Plätzen und in den vollen Gassen der Altstadt sei die Stimmung weitgehend ungetrübt geblieben.

Zur Gewährleistung der Sicherheit stellte die Kantonspolizei zusammen mit der Stadtpolizei, der Sanität, der Feuerwehr und dem Veranstalter ein Dispositiv, wie es heisst. Speziell für den Grossanlass sei die Polizei bis in die frühen Morgenstunden verstärkt präsent gewesen.

Der eigentliche Maienzug findet am Freitag statt, wie jedes Jahr am ersten Freitag im Juli.