Drei Personen verletzen sich bei Verkehrsunfall in Disentis/Mustér

Keystone-SDA

In Disentis/Mustér hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall auf der Lukmanierstrasse ereignet. Drei Personen verletzten sich dabei gemäss Polizeiangaben leicht.

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(Keystone-SDA) Gegen 9.45 Uhr fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit Transportanhänger gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag von Disentis/Mustér in Richtung Curaglia. In der langgezogenen Rechtskurve nach dem Dorfausgang sei der Anhänger ausser Kontrolle geraten und umgekippt. Der Lieferwagen überschlug sich gemäss Polizeiangaben.

Auf der Gegenfahrbahn sei es in der Folge zu einer Kollision des Anhängers mit einem entgegenkommenden Rennrad gekommen. Der Rennradfahrer stürzte gemäss Mitteilung und verletzte sich dabei leicht.

Leichte Verletzung hätten auch zwei Jugendliche davongetragen, die im Lieferwagen mitfuhren.

Die Lukmanierstrasse musste für eine knappe Stunde gesperrt werden.