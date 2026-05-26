Drei Raser müssen Ausweis bei Küttigen AG abgeben

Keystone-SDA

Zwei Autofahrer und ein Motorradlenker haben am Wochenende ihre Ausweise bei Küttigen AG abgeben müssen. Sie waren deutlich zu schnell über die Staffelegg gefahren. Sechs weitere Fahrzeuglenker waren laut Angaben der Polizei ebenfalls zu schnell unterwegs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am schnellsten sei ein 39-jähriger Autolenker über die Stafellegg gefahren, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Dienstag in einer Mitteilung. Dort gilt Tempo 80. Er sei mit 138 km/h unterwegs gewesen. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergebe das eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h.

Ein 19-jähriger Automobilist habe die Messstelle mit 132 km/h passiert, was eine strafbare Überschreitung von 48 km/h ergebe. Die Kantonspolizei habe zudem einen 50-jährigen Motorradlenker angehalten, der mit 120 km/h unterwegs gewesen sei und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um 36 km/h überschritten habe.

Zwei weitere Motorradlenker und vier Autofahrer seien mit Geschwindigkeiten zwischen 119 und 114 km/h gemessen worden. Die Verkehrsteilnehmer sind laut Kantonspolizei zwischen 29 und 56 Jahre alt.

Die Kantonspolizei Aargau hat gemäss Mitteilung am Pfingstwochenende ihre Lasermessgeräte an den Passübergängen Staffelegg und Benken aufgestellt. Auf der Benkenstrasse habe sie während der Kontrolle keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.