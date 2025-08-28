Drei Schwarzarbeiter auf Baustelle in Eschenz TG erwischt
Bei einer Baustellenkontrolle in Eschenz sind am Dienstagmorgen drei illegale Arbeiter festgenommen worden. Sie werden bei der der Staatsanwaltschaft angezeigt.
(Keystone-SDA) Insgesamt seien rund 20 Personen überprüft worden, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Donnerstag mit. Drei Kosovaren im Alter von 34, 40 und 42 Jahren arbeiteten ohne Bewilligung und sind vorläufig festgenommen worden.
Die Kontrolle wurde auf einer Baustelle an der Hauptstrasse durchgeführt. Beteiligt waren neben der Kantonspolizei auch das Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit.