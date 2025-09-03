Drei Verletzte bei Autounfällen im Kanton Uri

Keystone-SDA

Bei zwei Verkehrsunfällen auf den Urner Strassen sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Im Gotthard-Strassentunnel in Göschenen überschlug sich ein Personenwagen und auf der Autobahn A2 in Seedorf kollidierte ein Fahrzeug mit einem Tankanhänger.

(Keystone-SDA) Bei der Kollision direkt nach dem Seelisbergtunnel wurden der Lenker und seine Beifahrerin verletzt, wie die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mitteilte. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gefahren. Es entstanden Sachschäden in der Höhe von insgesamt rund 71’000 Franken, wie es in der Mitteilung hiess.

Beim Gotthard-Strassentunnel wiederum fuhr ein Lenker aus noch ungeklärten Gründen ausgangs des Tunnels gegen den Aufpralldämpfer, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt ins Kantonsspital gefahren. Am Auto und an der Verkehrsinfrastruktur entstand laut Polizei ein Sachschaden von 33’000 Franken.