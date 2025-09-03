The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Drei Verletzte bei Autounfällen im Kanton Uri

Keystone-SDA

Bei zwei Verkehrsunfällen auf den Urner Strassen sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Im Gotthard-Strassentunnel in Göschenen überschlug sich ein Personenwagen und auf der Autobahn A2 in Seedorf kollidierte ein Fahrzeug mit einem Tankanhänger.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Kollision direkt nach dem Seelisbergtunnel wurden der Lenker und seine Beifahrerin verletzt, wie die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mitteilte. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gefahren. Es entstanden Sachschäden in der Höhe von insgesamt rund 71’000 Franken, wie es in der Mitteilung hiess.

Beim Gotthard-Strassentunnel wiederum fuhr ein Lenker aus noch ungeklärten Gründen ausgangs des Tunnels gegen den Aufpralldämpfer, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt ins Kantonsspital gefahren. Am Auto und an der Verkehrsinfrastruktur entstand laut Polizei ein Sachschaden von 33’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft