Drei Verletzte bei Kollision in Menzingen ZG
Drei Personen sind am Freitagvormittag bei der Kollision zweier Autos in Menzingen ZG verletzt worden. Eine 54-jährige Lenkerin war auf der Neudorfstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.
(Keystone-SDA) Der 60-jährige Lenker des korrekt fahrenden Autos wurde erheblich verletzt, sein 55-jähriger Beifahrer und die Unfallverursacherin leicht. An beiden Autos entstand Totalschaden.