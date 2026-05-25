Drei Verletzte bei zwei Motorradunfällen im Kanton St. Gallen

Keystone-SDA

Bei zwei Motorradunfällen im Kanton St. Gallen sind am Sonntagabend drei Männer verletzt worden. Ein Fussgänger und ein Motorradfahrer mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) In Gähwil SG stürzte gegen 19.45 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Murgstrasse aus unbekannten Gründen. Sein Motorrad rutschte über den Fahrbahnrand und erfasste einen 21-jährigen Fussgänger. Dieser wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Der leicht verletzte Motorradfahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Insekt im Helm

Zur selben Zeit verunfallte in Altstätten SG ein 36-jähriger Motorradfahrer auf der Stossstrasse. Gemäss seinen Angaben flog ihm kurz vor einem Bahnübergang ein Insekt in den Helm.

Beim Versuch, das Insekt zu entfernen, geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Pfosten. Ein Helikopter flog ihn mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital. Das Zweirad erlitt einen Totalschaden.