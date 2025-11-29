The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Drei Verletzte nach Auffahrkollision auf der A1 bei Wiedlisbach BE

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach BE sind am späten Freitagabend drei Fahrzeuge zusammengestossen. Dabei verletzten sich drei Personen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Auffahrkollision ereignete sich um 23.45 Uhr in Fahrtrichtung Bern, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Die verletzten Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in Spitäler gebracht.

Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der betroffene Autobahnabschnitt war in der Folge kurzzeitig komplett gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft