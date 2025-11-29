Drei Verletzte nach Auffahrkollision auf der A1 bei Wiedlisbach BE

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach BE sind am späten Freitagabend drei Fahrzeuge zusammengestossen. Dabei verletzten sich drei Personen.

(Keystone-SDA) Die Auffahrkollision ereignete sich um 23.45 Uhr in Fahrtrichtung Bern, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Die verletzten Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in Spitäler gebracht.

Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der betroffene Autobahnabschnitt war in der Folge kurzzeitig komplett gesperrt.