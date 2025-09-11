The Swiss voice in the world since 1935
Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Kreuzlingen TG

Keystone-SDA

Nach einer Schlägerei unter mehreren Männern am Mittwochabend beim Bahnhof von Kreuzlingen mussten drei Algerier mit Stich- und Schnittverletzungen ins Spital gebracht werden. Nach der Behandlung nahm sie die Polizei fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf eine Meldung bei der Notrufzentrale, dass beim Bahnhof Kreuzlingen eine Schlägerei stattfindet, reagierten die Kantonspolizei sowie Einsatzkräfte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit.

Vor Ort seien zwei verletzte Männer aufgefunden worden, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Donnerstag mit. Ein dritter Verletzter flüchtete zuerst, konnte dann aber in der Nähe festgenommen werden.

Ein 18-jähriger und ein 37-jähriger Algerier mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital. Ein 33-jähriger Algerier erlitt schwere Verletzungen. Die drei Männer wurden als Tatverdächtige inhaftiert.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren noch weitere Männer an der Auseinandersetzung beteiligt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.

