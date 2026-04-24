Drei Verletzte nach Unfall zwischen Auto und Töff in Rickenbach BL

Keystone-SDA

Ein Auto hat am Donnerstag in Rickenbach BL einem Töff die Vorfahrt genommen. Es kam zu einer Frontalkollision mit drei Verletzten, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 69-jährige Autofahrer war nach Angaben der Polizei kurz vor 18.30 Uhr auf einer Nebenstrasse unterwegs, als er nach links in die Wintersingerstrasse abbiegen wollte. Dabei habe er wegen der tiefstehenden Sonne den vortrittsberechtigten Töff übersehen.

Bei der folgenden Frontalkollision wurden der 65-jährige Töfflenker, seine 32-jährige Beifahrerin und der Autofahrer verletzt, wie es heisst. Der Töfflenker sei von einem Rettungshelikopter und die Beifahrerin von der Sanität ins Spital gebracht worden. Der Autofahrer habe Prellungen erlitten.