Drei Wohnhäuser nach Tiefgaragenbrand in Domat/Ems GR evakuiert

Keystone-SDA

Ein Brand in einer Tiefgarage hat in der Neujahrsnacht in Domat/Ems GR zur vorsorglichen Evakuierung von drei Wohnhäusern geführt. Aus Sicherheitsgründen mussten insgesamt sechs Personen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Die Meldung über das Feuer an der Via Coller ging gegen 02.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte. Die ausgerückte Feuerwehr stellte eine brennende Hecke sowie ein brennendes Hybridauto in der Tiefgarage fest.

Nebst dem ausgebrannten Fahrzeug wurden vier weitere Autos in der Tiefgarage beschädigt. Infolge des Brandes kam es ausserdem zu einem Wasserrohrbruch.

Die Feuerwehr Domat/Ems konnte den Brand mit 28 Einsatzkräften nach rund einer halben Stunde löschen. Sie wurde dabei von acht Einsatzkräften der Feuerwehr Chur unterstützt.

Die sechs evakuierten Personen kamen für die Nacht bei Bekannten und in der Nachbarschaft unter. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.