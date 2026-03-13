Dreirädriges Elektrofahrzeug erfasst Kind in Männedorf

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Männedorf ist am Freitagvormittag ein Kind verletzt worden. Das siebenjährige Mädchen musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Das Mädchen überquerte um 10 Uhr auf der Höhe des Spielplatzes den Kirchweg in Männedorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag mitteilte. Dabei ist es auch noch unbekannten Gründen zur Kollision mit einem dreirädrigen Elektrofahrzeug gekommen. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden ermittelt.