Dreiwöchige Sperrung der Bahnstrecke im Lauterbrunnental

Wegen Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Zweilütschinen und Lauterbrunnen wird die Strecke der Berner Oberland-Bahn drei Wochen lang gesperrt. Vom 27. Oktober bis am 15. November verkehren Ersatzbusse.

(Keystone-SDA) Grund für die Arbeiten ist ein instabiler Hang unterhalb der Parkhausbrücke bei der Einfahrt in den Bahnhof Lauterbrunnen, wie das Bahnunternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Hang wird seit einigen Jahren überwacht. Nun sind die Bewegungen zurückgegangen. Deshalb werden nun ergänzende Arbeiten zur Stabilisierung des Bahntrassees vorgenommen. Das Trassee und die Brücke werden dabei auf das ursprüngliche Niveau angehoben.

Gleichzeitig werden auch schon länger geplante Unterhaltsarbeiten in der Region Sandweidli durchgeführt.