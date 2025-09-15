Dringlichkeitsdebatte in Menschenrechtsrat zu Israels Angriff in Katar

The Swiss voice in the world since 1935
Der UN-Menschenrechtsrat in Genf wird eine Dringlichkeitsdebatte über den international kritisierten Angriff Israels auf Hamas-Vertreter in Katar abhalten. Die Aussprache findet am Dienstag um 11.00 Uhr in Genf im Rahmen der laufenden Sitzung des Rates statt, wie das Sekretariat des Rates mitteilt. Die Sitzung kommt auf Antrag von Pakistan und Kuwait zustande.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Antrag geht es in der Debatte darum, «die jüngste militärische Aggression des Staates Israel gegen den Staat Katar am 9. September 2025 zu erörtern», teilte das Sekretariat mit. Dringlichkeitsdebatten bieten Ländern Gelegenheit, Statements abzugeben. Denkbar ist auch eine Resolution, die zur Abstimmung vorgelegt wird.

Die israelische Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, in Doha die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas anzugreifen. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl.

Israel: Debatte «absurd»

Israel kritisiert die Debatte als «absurd». Der Rat fördere nicht die Menschenrechte von Opfern, sondern schütze diejenigen, die Menschenrechte verletzen, schreibt die diplomatische Vertretung in Genf auf X. Israel und die USA lehnen Kooperation mit dem UN-Menschenrechtsrat ab.

In Katar beraten heute die Staats- und Regierungschefs von fast 60 arabischen und islamischen Staaten bei einem Sondergipfel über eine gemeinsame Antwort auf Israels Luftangriff.

