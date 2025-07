Drogendealer versteckt in Herisau AR Betäubungsmittel im Körper

Keystone-SDA

Die Polizei hat in Herisau anfangs Juli einen 48-jährigen Nigerianer festgenommen. Er versteckte in seinem Körper Betäubungsmittel im Wert von mehreren tausend Franken, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung.

(Keystone-SDA) Der Mann sei der Polizei bereits zuvor aufgefallen. Bei einer Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass er Drogen im Körper versteckte. Die Staatsanwaltschaft ordnete schliesslich eine ärztliche Untersuchung an, wobei gemäss Mitteilung mehrere Fingerlinge mit Betäubungsmitteln entdeckt wurden.

Um welche Drogen es sich konkret handelt, blieb zunächst unklar. Die Laboranalyse sei noch ausstehend, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der in Frankreich wohnhafte Nigerianer habe sich als Tourist in der Schweiz aufgehalten. Er wurde wegen Drogenhandels zur Anzeige gebracht. Der Mann befindet sich in Haft.