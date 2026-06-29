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Drogenkurier auf der Dreiländerbrücke bei Weil am Rhein erwischt

Keystone-SDA

Zöllnerinnen und Zöllner haben einen mutmasslichen Drogenkurier auf der Dreiländerbrücke bei Weil am Rhein erwischt. Er wollte mit einem Elektroroller von Frankreich nach Deutschland fahren und führte Kokain und synthetische Drogen mit sich, wie das Hauptzollamt Lörrach am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lörracher Staatsanwaltschaft erhob im Juni Anklage gegen den 35-Jährigen, der am 17. Mai einer Streife auf der Fussgänger- und Velobrücke gleich nördlich von Basel ins Netz gegangen war. Das Zollteam fand im Rucksack des Rollerfahrers elf gepolsterte Umschläge, die mit Briefmarken versehen waren. Sie waren für verschiedene Empfänger in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden und Dänemark bestimmt, wie es im Communiqué heisst.

Alle Umschläge enthielten Tabletten sowie kleine Tütchen mit Pulver, gemäss einem Test vermutlich Ketamin, Amphetamine, Kokain, Metamphetamin sowie andere Designerdrogen und Potenzmittel in Mengen von bis zu 140 Gramm. Der 35-Jährige, der sich nur in spanischer Sprache verständigen konnte, wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

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