Drohnenangriff in Gaza – Achtjähriger unter den Toten

Keystone-SDA

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Bei einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

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(Keystone-SDA) Unter den Opfern sei auch ein achtjähriger Junge, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Weitere Menschen seien verletzt worden. Eine israelische Militärsprecherin bestätigte, es habe einen Angriff im Gazastreifen gegeben, der auf ein Mitglied der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad abgezielt habe. Man prüfe noch die Folgen des Angriffs.

Angriffe trotz Waffenruhe

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen. Seit Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 1.000 Menschen getötet worden.

Der mit einer UN-Resolution abgesicherte Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht unter anderem den Wiederaufbau von Gaza und die Entwaffnung der islamistischen Hamas sowie eine dauerhafte Friedensordnung vor. Die Hamas lehnt eine Niederlegung der Waffen jedoch weiterhin ab.

Israels Armee hat nach Medienberichten ihre Kontrolle des weitgehend zerstörten Küstenstreifens von gut 50 Prozent auf rund 70 Prozent des Gebiets ausgeweitet. Der Rest wird weiterhin von der Hamas beherrscht.

Rundfunk: Warnung vor Kriegsvorbereitungen der Hamas

Der israelische Sender Kan berichtete, ranghohe Mitglieder des israelischen Militärgeheimdienstes hätten Generalstabschef Ejal Zamir gewarnt, dass die Hamas sich auf einen neuen Krieg vorbereite. Die Terrororganisation stelle monatlich Hunderte improvisierte Sprengsätze her, rekrutiere neue Kämpfer und habe das Training von Mitgliedern ihrer Eliteeinheit Nuchba wieder aufgenommen.

Überdies versuche die Hamas, Drohnen und Kommunikationsgeräte über die ägyptische Sinai-Halbinsel in den Gazastreifen zu schmuggeln, und baue ihre unterirdische Infrastruktur erneut auf. Die Armee sei für eine Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Hamas, Washington wolle jedoch Trumps Friedensinitiative weiter vorantreiben. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.