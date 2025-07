Drohung bei Waffendiebstahl sorgt für Grossaufgebot in Pfungen ZH

Keystone-SDA

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Samstag in Pfungen zwei Männer festgenommen, die in ein Waffengeschäft einbrechen wollten. Die Drohung eines Täters mit einem gefährlichen Gegenstand am Tatort sorgte für ein Grossaufgebot.

(Keystone-SDA) Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA entsprechende Berichte auf Newsportalen. Auch die Sondereinheit Diamant stand im Einsatz.

Offenbar hatte einer der gefassten Täter ausgesagt, am Tatort einen gefährlichen Gegenstand deponiert zu haben, wie die Polizei am Samstagnachmittag schrieb. Deswegen musste auch die angrenzende Bahnlinie gesperrt werden. Kurz nach 8 Uhr gaben die Behörden das Gebiet wieder frei. Gefunden wurde nichts.

Zuvor rammten die beiden Täter aus der Slowakei und Frankreich mit einem Fahrzeug die Scheibe des Geschäfts. Im selben Laden waren Ende Mai bei einem Einbruch Ende Mai rund 50 Faustfeuerwaffen entwendet worden, wie der Sprecher weiter sagte.

Mehr Waffendiebstähle in der Schweiz

In den letzten Tagen häuften sich Diebstähle in Schweizer Waffengeschäfte. Einen allfälligen Zusammenhang mit dem Fall von Pfungen werde man untersuchen, sagte der Sprecher der Zürcher Polizei. Derzeit ermittle man, ob den nun gefassten 52 und 24 Jahre alten Männern auch weitere Straftaten zur Last gelegt werden können.

Am 17. Juli hatten Unbekannte Faustfeuerwaffen in Altstätten SG entwendet. Am 21. Juli brachen Täter in Evionnaz VS und in Gossau SG in Waffengeschäfte ein. Im Fall Evionnaz wurden zwei mutmassliche Täter innert eines Tages gefasst. Eine dritte Person ist flüchtig.