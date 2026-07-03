Drohung löst Polizeieinsatz in Schaffhausen aus

Keystone-SDA

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Eine Drohung hat am Freitagmorgen in Schaffhausen einen Polizeieinsatz im Bereich der Fulachbrücke ausgelöst. Der genaue Hintergrund der Drohung ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Der betroffene Bereich werde durch Einsatzkräfte abgesichert und kontrolliert, teilte die Schaffhauser Polizei mit. Entsprechend könne es lokal zu Verkehrsbehinderungen oder Einschränkungen kommen.

Die Polizei kann derzeit aus «einsatztechnischen Gründen» keine weiteren Angaben zum Vorfall machen.