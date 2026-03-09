Durchgangsplatz für Sinti und Jenische in Bern ist eröffnet

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat wie in den vergangenen Jahren im Hinteren Schermen einen Durchgangsplatz für Sinti und Jenische in Betrieb genommen. Zur Verfügung stehen insgesamt 20 Stellplätze, wie die Stadt am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Platz wird bis am 19. Oktober zur Verfügung stehen, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Einzig während der Berner Frühjahrsausstellung BEA auf dem Expo-Gelände wird der Platz als Parkplatz benötigt. Für die Fahrenden steht er danach wieder zur Verfügung.

Der Kanton, dem das Grundstück gehört, übernimmt erneut die Kosten für die Einrichtung des Platzes. Die Stadt ist für den Betrieb zuständig. Eine Platzordnung regelt An- und Abmeldung, Nutzungsregeln und Benutzungsgebühren.