Dutzende an Gedenkfeier in Crans-Montana

Keystone-SDA

Auf Initiative von Angehörigen der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist am Samstag im Ferienort eine Gedenkfeier organisiert worden. Einige Dutzend Menschen versammelten sich in der Nähe der Bar "Le Constellation", um der Opfer zu gedenken.

(Keystone-SDA) Die Gedenkfeier um 10 Uhr begann mit einer Kranzniederlegung in der Nähe des Unglücksortes. Unter den Anwesenden befanden sich mehrere Angehörige und Verwandte sowie eines der Opfer, wie ein Fotograf und ein Video-Journalist von Keystone-SDA vor Ort feststellten. Eine ältere Frau konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.

Diana Forte, stellvertretende Missionschefin der italienischen Botschaft in der Schweiz, nahm ebenfalls an der Zeremonie teil. Sie wolle erneut die Solidarität und Anteilnahme Italiens gegenüber den Angehörigen der Opfer, sowohl der Verstorbenen als auch der Verletzten, zum Ausdruck bringen. «Für uns ist es sehr wichtig zu zeigen, dass wir nach wie vor da sind, so wie seit den ersten Tagen», erklärte sie Keystone-SDA.

Eine Schweigeminute zum Gedenken an die 41 Verstorbenen und 115 Verletzten beendete die Zeremonie. Später waren die Menschen zu einem Gedenkessen in Vétroz VS eingeladen.

Seit mehreren Tagen kursierte in den sozialen Netzwerken ein Flyer, in dem dazu aufgerufen wurde, am Samstag in den Walliser Ferienort zu kommen, «um der Verstorbenen zu gedenken und unsere Verletzten nach dem tragischen Ereignis in Crans-Montana zu unterstützen». Die Veranstaltung stand im Zeichen der «Andacht, des Miteinanders und der Erinnerung» und stand allen offen.