Dutzende Taucher befreien rechts Thunerseeufer von Abfall

Keystone-SDA

Über 70 Taucherinnen und Taucher sowie Dutzende Helfende haben am Samstag in einer koordinierten Aktion am rechten Thunerseeufer zwischen Hilterfingen und Gunten Abfall aus dem Wasser geholt. Hinter der "Seeputzete" steht der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband.

(Keystone-SDA) Seinem Aufruf folgten rund 120 Taucher und Helfer, wie Martin Michel, Präsident des lokalen Organisationskomitees am Samstag in Gunten vor den Medien sagte. 77 Tauchende stiegen an diesem nebligen Morgen kurz nach zehn Uhr an elf Orten in das an der Oberfläche etwa acht Grad kalte Wasser.

Bereits im vergangenen Jahr führte der Verband am Thunersee eine Putzaktion durch. Heuer liegt der Fokus auf Orten, die nur über die vielen Privatgrundstücke mit Seeanstoss zu erreichen sind. Vorgängig hat der Verband, bei den Liegenschaftsbesitzenden das Einverständnis eingeholt, um das Gelände zu betreten, wie Michel ausführte. Die Aktion ist auch mit den Behörden, der Seepolizei und der BLS Schifffahrt abgesprochen.

Pro Tauchplatz wird etwa eine Abfallmenge von einem Kubikmeter erwartet. Das Thuner Entsorgungsunternehmen AVAG führt den Abfall kostenlos ab.

Aus dem Wasser geholt werden umweltschädliche Dinge wie Chemikalien, Öle, Pneus, Batterien oder Kunststoff. Im Wasser verbleiben Dinge, die nicht stören, etwa Ziegelsteine oder Gläser, die inzwischen von Wassertieren bewohnt sind.

Taucher in Zweierteams unterwegs

Auch auf grössere Gegenstände stiessen die Taucher letztes Jahr, etwa einen wohl vor vielen Jahren entsorgten Boiler. Zur Bergung von so grossen Fundstücken braucht es dann ein Spezialteam. Auch Munition wurde schon gefunden. In diesem Fall wurde die Polizei beigezogen.

Er habe den Eindruck, dass heutzutage eher weniger Abfall im See lande. Aber es gebe zahlreiche Altlasten, denn früher habe man bedenkenlos alles mögliche einfach im See entsorgt, gab Michel zu bedenken.

Getaucht wurde am Samstag in Zweierteams und maximal 15 Meter tief. Bereits kurz nach Beginn der Aktion wurden erste Pneus aus dem Wasser geborgen.

Der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband ist seit 1957 die Dachorganisation für Unterwassersportarten. In ihm sind Sportarten wie Tauchen, Freediving/Apnoe, Unterwasserrugby, Unterwasserhockey, Mermaiding bis hin zum Flossenschwimmen zusammengeschlossen. Unter anderem koordiniert er auch vereins- und tauchshopübergreifende Putzaktionen wie jene am Thunersee.