The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Dutzende Tote bei Islamisten-Angriff in Somalia

Keystone-SDA

Bei einem Angriff von Kämpfern der somalischen Terrormiliz Al-Shabaab auf drei Militärposten sind am Freitag mindestens 37 Menschen getötet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben eines Regierungssprechers starben bei den Angriffen in der Küstenprovinz Galgadud acht Soldaten und 29 Kämpfer der islamistischen Miliz.

Vertreter der örtlichen Regierung gingen davon aus, dass die Zahl der Toten noch deutlich höher sein könnte und auch Zivilisten unter den Opfern sind. Es gebe auch zahlreiche Verletzte.

Al-Shabaab behauptete über den Rundfunksender der Miliz, es seien mehr als 60 Regierungssoldaten getötet sowie Waffen und Munition erbeutet worden, als die Islamisten den Bezirk El Dheere bei dem Angriff vorübergehend unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

Regierungssprecher widersprachen dem. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei ihrer Offensive gegen die Islamisten im Jahr 2022 hatten Regierungstruppen die Al-Shabaab Kämpfer aus der Region Galgadud vertrieben. In den vergangenen Monaten hatte Al-Shabaab dort zunehmend Gebiete zurückgewonnen.

Die Küstenregion ist auch strategisch wichtig, da sie Al-Shabaab weitere Nachschubwege für Waffen ermöglicht. Sicherheitsexperten gehen von einer zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Al-Shabaab und der Huthi-Miliz im Jemen aus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft