E-Autos machen im Kanton Zug 10,5 Prozent der Neuzulassungen aus

Keystone-SDA

Nirgendwo in der Schweiz sind Elektroautos so populär wie in Zug. Aktuell fahren 10,5 Prozent der im Kanton Zug zugelassenen Autos rein elektrisch, wie neue Daten der Onlineplattform Energie Reporter und Energie Schweiz und Geoimpact zeigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit merklichem Abstand folgen die Kantone Zürich (6,1%) und Luzern (5%). Schlusslichter sind Genf (3,4%), Uri und Jura (je 3,5%). Durchschnittlich fahren auf Schweizer Strassen derzeit 4,8 Prozent der Autos elektrisch.

Nach einer Flaute im Vorjahr sind die Neuzulassungen der E-Autos in diesem Jahr wieder gestiegen. Bei den neu immatrikulierten Modellen lag der Marktanteil der Elektroautos zwischen Januar und August bei 20,5 Prozent. Populärer sind noch Plug-in-Hybride und reine Benziner.

