E-Bike-Fahrer in Glashütten AG verletzt und unansprechbar gefunden

Keystone-SDA

Teilen

Ein E-Bike-Lenker ist am Montagabend in Glashütten AG verletzt und unansprechbar aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 43-Jährige zuvor schwankend mit seinem Velo unterwegs. Als er abstieg, sackte er zusammen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Zofingen rückten gegen 21.30 Uhr an den Chutzweg in Glashütten, einem Ortsteil von Murgenthal, aus, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Dort seien die Patrouillen auf den Mann gestossen, der Verletzungen im Gesicht und am Knie aufgewiesen habe. Die Sanitäter hätten ihn vor Ort betreut. Später habe ein Rettungshelikopter ihn in ein Spital gebracht.

Auskunftspersonen haben laut Medienmitteilung angegeben, dass der Mann an diesem Abend dreimal den Coop-Pronto-Shop in Murgenthal betreten habe. Beim letzten Besuch um 19.18 Uhr sei er durchnässt gewesen und habe im Gesicht und am Knie geblutet.

Wie es dazu gekommen ist, sei aktuell noch unklar, schrieb die Polizei weiter.